Суд ЕС решил снять санкции с российских бизнесменов Авена и Фридмана

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Европейский суд общей юрисдикции постановил отменить персональные санкции ЕС, введенные против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон", – сказано в решении суда по делу Авена и Фридмана.

Ранее стало известно, что Фридман переехал в Израиль. Однако сейчас из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке бизнесмен вернулся в Москву. Он уточнил, что планирует вернуться в Израиль, "когда все успокоится". Вместе с этим он уточнил, что больше не может жить в Великобритании под санкционными ограничениями.

В феврале 2022 года Фридман попал в черный список Евросоюза, в марте того же года – Великобритании, а в августе 2023 года – США.

