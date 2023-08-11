США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

США внесли в санкционный список по РФ миллиардера, совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и председателя совета директоров "Альфа-банка" Петра Авена. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Помимо Фридмана и Авена, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры со стороны США, вошли российские предприниматели Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Кроме того, санкции затронули и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Ранее Великобритания расширила санкции против РФ, внеся в соответствующий список 19 новых позиций. Под ограничительные меры подпали разработчик электроники "СМТ-АйЛогик", компанию Stout, поставщик электронных компонентов "ТестКомплект" и другие компании, а также юридические лица других стран.

До этого антироссийские санкции расширил Евросоюз. В обновленный черный список вошли семь физических и пять юридических лиц, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины". В их числе оказались АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос" и другие организации.



Российские миллиардеры под санкциями продолжают тратить крупные суммы в Британии – СМИ