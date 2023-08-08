Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Исходя из необходимости <...> безотлагательных мер в связи с совершением <...> недружественных действий в отношении [РФ] <...> постановляю <...> приостановить действие отдельных положений международных договоров <...> до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений <...> интересов (РФ. – Прим. ред.), прав ее граждан и юридических лиц", – говорится в указе.

Документ касается ряда статей соглашений об избежании двойного налогообложения с Польшей, США, Канадой, Южной Кореей, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Бельгией, Германией, Францией, Швейцарией, Чехией и еще 26 государствами.

Правительству поручено принять меры, направленные на снижение влияния принятого решения на российскую экономику. Документ вступает в силу со дня его публикования.

Ранее Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, контролируемых иностранными гражданами и организациями, подпавшими под санкции со стороны РФ. Подобные меры могут применяться при условии недружественных действий иностранных лиц, если действия угрожают интересам и безопасности России, нарушают права и свободы россиян.

