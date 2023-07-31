Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для работающих удаленно

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Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в размере 13–15% для россиян, работающих в дистанционном формате. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон 21 июля в окончательном чтении приняла Госдума. 28 июля его утвердил Совет Федерации.

Согласно принятому документу, нововведение касается сотрудников российских компаний, которые работают удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Налоговое резидентство при этом значения не имеет. Для большинства случаев размер НДФЛ будет составлять 13%, ставка в 15% предусмотрена для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.

Кроме того, законом предусматривается, что, если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, последняя должна стать налоговым агентом РФ и уплатить за сотрудника НДФЛ. В противном случае работник обязан заплатить налоги самостоятельно.

Изначально НДФЛ для работающих из-за границы россиян предлагалось повысить до 30%. Минфин РФ эту инициативу не поддержал. В ведомстве объяснили, что в таком случае компании могут создать филиалы за рубежом и устроить сотрудников там, тогда Россия потеряет не только налоги, но и страховые взносы.

