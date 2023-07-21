Госдума утвердила единую ставку НДФЛ для работающих удаленно

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Госдума на заседании в пятницу, 21 июля, приняла закон, которым предусмотрена единая ставка НДФЛ для работающих на российские компании удаленно. Размер налога установлен на отметке 13–15%.

Согласно документу, сотрудники, работающие на отечественные компании по трудовым договорам и договорам ГПХ и осуществляющие свои обязанности дистанционно, должны будут платить в РФ налоги со своего дохода вне зависимости от налогового резидентства. То есть норма коснется как работающих удаленно в пределах России, так и тех, кто работает из-за рубежа.

Ставка налога в обычном случае составит 13%, а при высоком доходе – 15%. До этого размер НДФЛ компании в каждом конкретном случае определяли самостоятельно, однако им трудно самостоятельно определить резидентство налогоплательщика, в связи с чем было решено налогообложение таких работников унифицировать.

В случае подписания принятого документа Совфедом и президентом новый порядок налогообложения вступит в силу: для штатных сотрудников – с 2024 года, для фрилансеров – с 2025 года.

Ранее в РФ предлагалось повысить НДФЛ для работающих из-за границы Россиян до 30%. Минфин инициативу не поддержал. В ведомстве объяснили, что в таком случае компании могут создать филиалы за рубежом и устроить сотрудников там, тогда Россия потеряет не только налоги, но и страховые взносы.



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