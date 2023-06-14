Минфин объяснил отказ от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян

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В России отказались от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян до 30 процентов из-за рисков усиления оттока кадров за рубеж. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы", – приводит его слова Forbes.

Для того, чтобы не допустить подобного оттока кадров, власти решили оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов, пояснил Сазанов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о налоговых поправках, в том числе по НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно. Документ был размещен в электронной базе.

Ранее данные поправки были отозваны для внесения уточнений.

В Госдуме создадут группу по изучению мер против уехавших россиян