Кабмин внес в ГД законопроект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для удаленщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно. Документ был размещен в электронной базе.

Отмечается, что до этого поправки были отозваны для внесения уточнений.

В соответствии со статьей 104 Конституции, согласно которой право законодательной инициативы принадлежит в том числе кабмину, было принято решение о внесении на рассмотрение депутатами думы проекта Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные акты РФ", указано в документе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 29 мая в силу вступил закон, который обеспечит своевременное получение средств региональными бюджетами.

Новые поправки подразумевают под собой быстрое перечисление НДФЛ в региональные и местные бюджеты, что позволит эффективнее распоряжаться средствами.

Этим летом родители с двумя и более детьми будут освобождены от выплаты НДФЛ при продаже дома или квартиры в случае, если они направили средства на улучшение жилищных условий в этом году, добавил он.

