Минфин предложил обложить НДФЛ блогеров за рубежом, работающих на иностранных платформах

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Блогеров, которые работают за рубежом и размещают контент на иностранных платформах, хотят обязать платить НДФЛ с доходов, полученных из России. С подобной инициативой выступил Минфин, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий при определенных обстоятельствах повышение НДФЛ до 30% для россиян, работающих из-за рубежа.

Нововведение затронет всех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета или размещенные в России технические и программные средства.

Так, согласно законопроекту, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в РФ при соблюдении хотя бы одного из трех условий:

если физлицо было налоговым резидентом РФ, то есть исполнитель находился в стране более шести месяцев;

если доходы получены на счет в российском банке;

если источник выплаты или заказчик является российской организацией или ИП.

Подобная инициатива направлена на расширение контура доходов, которые считаются полученными в России. Таким образом, российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов предлагается приравнять к территории РФ.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, а, например, ресурсы из доменной зоны .com (к примеру, YouTube), то такие доходы не подлежат налогообложению, даже если деньги поступили, к примеру, за рекламу от российской компании.

Однако, по заверению источника газеты, подобная лазейка также будет закрыта. В результате блогеры за рубежом, размещающие контент на иностранных площадках, но получающие средства из России, тоже подпадут под российское налоговое законодательство.

Ранее в Минфине пояснили, что изменения в налоговом законодательстве, предусматривающие применение ставки 30% по НДФЛ, не затронут граждан, работающих по трудовым договорам.