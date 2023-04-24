Депутат назвала избыточной идею ввести дополнительный налог для иноагентов

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Российских налогов, которые уже действуют в отношении всех лиц, достаточно для российского бюджета. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу о введении допналога для иноагентов.

"Если мы хотим кого-то запретить, достаточно объективно доказать, что деятельность незаконна, и просто запретить. Есть ряд организаций, например зоозащитного или экологического характера… в отношении которых, на мой взгляд, это будет избыточно", – заявила парламентарий.

По словам депутата, статус иноагента действительно дает понять, что организация или лицо получает средства на свою деятельность из иностранных источников. Однако то, что средства идут на подрывную, а не на целевую деятельность, происходит, уточнила она, только в условиях спецоперации.

"Но, если абстрагироваться от текущей ситуации и событий, происходящей вокруг СВО, это все же не является запрещенной деятельностью", – пояснила Бессараб.

С идеей ввести дополнительный налог для иноагентов ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Вырученные средства он предложил направлять на помощь детям-сиротам. Дополнительная налоговая ставка для иноагентов, по его мнению, должна составить 5%.

