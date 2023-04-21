В ГД предложили ввести дополнительный налог для миллионеров для помощи мобилизованным

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов инициировали сбор с миллионеров дополнительных 2% налогов на помощь мобилизованным и их семьям. Письмо с инициативой они направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Граждане, имеющие доход более чем 12 миллионов рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей", – говорится в тексте обращения, размещенного в телеграм-канале Кузнецова.

Депутат пояснил, что мобилизованные и члены их семей часто обращаются с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь. Ввести дополнительный налог для миллионеров он видит эффективной и справедливой мерой.

Помимо этого, парламентарий уверен, что, если сбор будет установлен в качестве обязательной меры, миллионеры без труда смогут посещать родственников в странах США и Европы, поскольку оснований для закрытия въезда не будет.

"Каждый олигарх сможет сказать Госдепу: "Это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет", – заявил он.

В октябре 2022 года депутаты также предлагали повысить налог на доходы для миллионеров. Тогда законопроект предполагал установить налог 13% на доходы до 5 миллионов рублей, 650 тысяч рублей и 15% на доходы от 5 до 50 миллионов рублей, 6,5 миллиона рублей и 18% на доходы свыше 50 миллионов рублей.

