Депутаты предложили повысить налоги для богатых и сформировать Фонд поддержки ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутаты "Справедливой России – За правду" направят правительству законопроекты о повышении налогов для богатых и формировании за счет этих средств Фонда поддержки Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, шкала налогообложения будет включать три категории: налог 13% на доходы до 5 миллионов рублей, 650 тысяч рублей и 15% на доходы от 5 миллионов до 50 миллионов рублей, 6,5 миллиона рублей и 18% на доходы свыше 50 миллионов рублей.

Второй документ подразумевает финансирование обеспечения военнослужащих обмундированием, снаряжением, осуществление им денежных выплат и мер поддержки из средств Фонда поддержки ВС РФ.

"Бюджет фонда предполагается финансировать за счет доходов федерального бюджета, полученных от взимания налога на доходы физических лиц по ставке 6 миллионов 500 тысяч рублей и 18% суммы налоговых баз", – говорится в пояснительной записке.

При этом сохранится источник финансирования отчислений в фонд "Круг добра", который пополняется за счет средств от повышения до 15% ставки налога на доходы граждан, получающих свыше 5 миллионов рублей в год.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил пересмотреть порядок перерасчета платы за коммунальные услуги для мобилизованных россиян. В этом документе он отметил, что в настоящее время существует ограничение по сроку действия заявления о перерасчете платы за коммунальные услуги. По его мнению, мобилизованным гражданам будет достаточно одного заявления, действие которого продлят до окончания срока службы.



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