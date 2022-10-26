В России призвали пересмотреть порядок перерасчета платы за ЖКУ для мобилизованных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Порядок перерасчета платы за коммунальные услуги для мобилизованных россиян необходимо пересмотреть, считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Письмо с соответствующим предложением политик направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, сообщает газета "Ведомости".

В документе Турчак указал, что в настоящее время существует ограничение по сроку действия заявления о перерасчете платы за коммунальные услуги. В частности, когда гражданин в связи со своим временным отсутствием подает такое заявление, то через шесть месяцев, если он все еще отсутствует, необходимо подать еще одно заявление.

Согласно предложению Турчака, мобилизованным гражданам будет достаточно одного заявления, действие которого продлят до окончания срока службы. Помимо этого, для граждан, проживающих в одиночку, заявление о перерасчете в случае мобилизации должно стать основанием для приостановки начисления платы за ЖКУ, говорится в письме.

"У одиноко проживающих мобилизованных граждан складывается ситуация, при которой будет накапливаться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. При этом она не будет достоверной <...>. Соответственно, в отношении этой категории граждан требуется иное регулирование вопроса", – считает Турчак.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесены законопроекты об освобождении не служивших в армии граждан от призыва в рамках частичной мобилизации и об исключении докторов и кандидатов наук из перечня граждан, подлежащих призыву.



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