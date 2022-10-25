Женам мобилизованных помогут найти работу – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил, что женам граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в России, помогут найти работу и курсы повышения квалификации. Такое заявление мэр Москвы сделал на совещании президента с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск.

"Это, при необходимости, – поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации", – цитирует Собянина РИА Новости.

Мэр столицы подчеркнул важность социальной поддержки семей мобилизованных граждан. Он сообщил, что членам семей военнослужащих будет оказана материальная, юридическая и психологическая помощь. Детей мобилизованных помогут устроить в детские сады.

Ранее Собянин сообщил, что материальную поддержку в Москве обеспечили более 8,5 тысячи родственников мобилизованных. Помимо этого, специалисты Центра поддержки провели более 600 психологических консультаций для взрослых москвичей.

Кроме того, как сообщил мэр столицы, около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных обустроили в российских регионах. По словам Собянина, работа по данному направлению будет продолжена.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Тогда Путин подчеркнул, что те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, предварительно пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

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