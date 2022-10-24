В ГД предложили исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина выступила с предложением не учитывать денежное довольствие мобилизованного при оценке среднедушевого дохода семьи для получения новой выплаты, сообщает газета "Известия".

"Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тысяч рублей в общий доход", – отметила парламентарий.

Она объяснила, что, например, могло быть так, что семья с тремя детьми не получает детское пособие, так как отец работал на заводе, а его доход составлял больше одного прожиточного минимума на каждого. Однако он подпал под мобилизацию, так что семья осталась ни с чем.

В свою очередь, депутат ЛДПР Сергей Леонов выступил с предложением не учитывать выплаты за ранения, а также за пострадавшее имущество в результате чрезвычайных ситуаций. Уточняется, что данную поправку он уже внес на рассмотрение в нижнюю палату.

Накануне стало известно, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей ежемесячно. Уточнялось, что выплаты будут производиться на регулярной основе с момента зачисления в списки личного состава воинской части. При этом местонахождение военнослужащего при формировании выплат учитываться не будет.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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