В Госдуме поддержали идею ввести новую категорию освобожденных от мобилизации

Фото: Агентство "Москва"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение ввести новую категорию освобожденных от мобилизации. Об этом сообщает RT.

"Мы знаем, что при наличии троих детей в семье мужчины часто не призываются в рамках частичной мобилизации. Почему бы не обратить внимание на то, что фактически в семье уже трое детей, когда супруга беременна", – пояснила парламентарий.

По ее словам, министерству обороны России следовало бы оперативно оценить данную инициативу.

Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с предложением не призывать в рамках мобилизации мужчин, у которых есть двое детей и беременная жена. Уточнялось, что детям в данном случае должно быть меньше 16 лет, а срок беременности супруги – не менее 22 недель.



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