В ГД предложили ввести новую категорию освобожденных от мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с инициативой не призывать в рамках мобилизации мужчин, у которых есть двое детей и беременная жена. Об этом сообщает RT.

В письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова отмечается, что детям в данном случае должно быть меньше 16 лет, а срок беременности супруги не менее 22 недель.

Уточняется, что на сегодняшний день отсрочка положена мужчинам, которые воспитывают четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также имеющим трех детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, которая находится на сроке не менее 22 недель.

Ранее в Госдуме выступили с предложением скорректировать перечень граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации. В частности, предлагалось исключить из него депутатов и сенаторов и включить еще 10 категорий россиян, в том числе родителей детей с ОВЗ младше 18 лет, сыновей и братьев погибших военнослужащих по призыву.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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