С депутатов и сенаторов могут снять бронь от частичной мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"

В Госдуме предложили скорректировать перечень граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации, в частности, исключить из него депутатов и сенаторов. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, соответствующий законопроект могут внести в нижнюю палату парламента уже 17 октября. Обновленный документ будет включать 16 категорий россиян, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. В действующий список входят семь категорий, из него исключат одну – членов палат Федерального собрания – и добавят еще десять.

В обновленный список войдут сыновья и братья погибших военнослужащих по призыву, родители, воспитывающие ребенка без партнера, родители или опекуны ребенка-инвалида младше 18 лет, а также матери, воспитывающие четырех и более детей младше восьми лет.

Также законопроект предусматривает расширение перечня граждан, подлежащих первоочередному призыву в рамках частичной мобилизации. Сюда войдут сотрудники силовых ведомств и граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что все без исключений женщины не подпадают под частичную мобилизацию. В ведомстве подчеркнули, что женщины не подлежат призыву вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других обстоятельств.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В Москве продолжается работа по частичной мобилизации

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