СК РФ создал горячую линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать горячую линию по вопросам спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Об этом следственный комитет сообщил в своем телеграм-канале.

Теперь военнослужащие, призывники и члены их семей могут задать волнующие их вопросы специалистам и оперативно получить ответ.

"Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный", – говорится в публикации.

Решение создать горячую линию было принято на фоне многочисленных обращений россиян. Отмечается, что территориальные следственные управления тоже создадут такой канал связи. СК РФ проконтролирует исполнение поручения.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Центр поддержки семей мобилизованных продолжает работать в Москве

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