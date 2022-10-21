Сообщения об отправке мобилизованных в зону СВО без подготовки будут проверяться – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кремль и министерство обороны проведут проверку публикаций о том, что мобилизованные военнослужащие одного из подразделений ВС РФ были переброшены на передовую без должной подготовки и понесли большие потери, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции министерства обороны. Мы не в курсе деталей, но вообще мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться", – сказал он.

Комментируя поездку Владимира Путина на военный полигон в Рязанской области, Песков отметил, что президент лично следит за ситуацией с подготовкой мобилизованных.

"Президент продолжает работать и, конечно же, держать это в поле своего внимания", – сказал представитель Кремля.

20 октября Путин посетил полигон в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие. Президент проинспектировал занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также тренировку по борьбе с бронетехникой условного врага в ближнем бою.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Путин проверил, как мобилизованных готовят на полигоне

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