В ГД объяснили, когда беременность супруги дает мужчине право на отсрочку от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Если мужчина уже является отцом одного ребенка, а вместе с тем его супруга беременна двойней больше 22 недель, то он имеет право на отсрочку от мобилизации. Об этом в беседе с ТАСС рассказала глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже", – пояснила она.

Депутат заметила, что таких семей немного, однако при возникновении проблем она рекомендует им обращаться в ее комитет. По словам политика, в этом вопросе Минобороны РФ готово идти навстречу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что свыше 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей в связи с отменой решений об их мобилизации. Вопрос обсуждался с Минобороны РФ, в итоге соответствующее решение было принято единогласно, заметил парламентарий.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Более 9,5 тыс многодетных отцов вернули из воинских частей

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