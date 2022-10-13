Омбудсмены рассказали об основных жалобах мобилизованных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Общественный народный фонд в период с 25 сентября по 10 октября получил более 33 тысяч обращений, касающихся нарушений при частичной мобилизации в России. Об этом сообщает РБК.

В более 7 тысячах жалоб фиксировались нарушения в действиях военных комиссариатов.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Бориса Подольного, в результате рассмотрения обращений с жалобами домой вернулись свыше 1 300 человек. В конце сентября домой в Крым отправились 400 человек, Якутию – 300, Курскую область – 45, Тульскую область – 18, Приморский край – 600, Ростовскую область – свыше 70.

"Из проблем, с которыми столкнулись, можно выделить мобилизацию единственных опекунов, родителей из многодетных семей, непроведение или формальное проведение медкомиссий", – рассказал Подольный.

В Кабардино-Балкарской Республике большое количество жалоб было зафиксировано по вопросам несоответствия критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблемам с экипировкой.

Уполномоченный в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла о "сотнях жалоб от жен и матерей, что медицинской комиссии ни в военкоматах, ни в 32-м военном городке не было, все было формально и на потоке". О подобных нарушениях также сообщили в Сахалинской области.

Нарушения также были зафиксированы в Пензенской области. Там обнаружили достаточное количество несогласий с призывом. Отмечается, что ошибочно призывали граждан с превышенным возрастом к службе, а также с несовершеннолетними детьми.

Омбудсмен Новосибирской области Нина Шалабаева отметила, что в регионе поступило 14 жалоб, 11 из которых были связаны с ошибочным призовом по возрасту, еще 8 – отсутствием боевого опыта.

Региональные уполномоченные по правам человека сообщили, что большое количество жалоб от граждан поступило в первые дни после объявления частичной мобилизации.

До этого Федеральная антимонопольная служба России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. Завышение цен удалось выявить после проведенного службой совместно с региональными органами прокуратуры анализа.

Продавцам выдали предостережения о недопустимости создания искусственного дефицита "для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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