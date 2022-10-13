Юрист рассказала, могут ли забрать в призывной пункт без повестки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Граждан не могут забрать в призывной пункт без повестки. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.

По словам эксперта, подлежащий частичной мобилизации гражданин обязан явиться в военкомат только по повестке, которую ему вручили лично в руки.





Елена Пономарева юрист Конечно, мужчину не могут забрать в призывной пункт без повестки. Причем повестка должна вручаться лично под подпись человеку, который подлежит мобилизации.

Кроме того, забрать в призывной пункт без предварительных процедур не могут и добровольцев. Они приходят в военкомат только по своему желанию, добавила эксперт.

"Доброволец приходит в военкомат сам со своим военным билетом и проходит медкомиссию", – пояснила Пономарева.

Юрист напомнила, что, как только гражданин становится военнослужащим, на него и на членов его семьи распространяются льготы и компенсации, которые предусмотрены законодательством.

Ранее в Генпрокуратуре РФ дали россиянам разъяснение, что делать, если они получили по ошибке повестку. Отмечается, что необходимо посетить военкомат и принести с собой документы, которые подтверждают право на отсрочку или освобождение от службы.

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