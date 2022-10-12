Генпрокурор рассказал, как действовать при получении повестки по ошибке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, как нужно действовать, если повестка в рамках частичной мобилизации пришла по ошибке.

Он подчеркнул, что этот вопрос может быть решен только через военкомат.

"После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации", – передает РИА Новости его слова.

Краснов обратил внимание на то, что в комиссии по призыву вошли военные прокуроры, которым можно направить свое обращение. Он заверил, что ситуация с каждым призывником рассматривается отдельно. Уже было множество ситуаций, когда вмешательство прокурора исправило допущенную ошибку.

"Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале – мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей", – рассказал Краснов.

Кроме того, он напомнил, что граждане всегда могут обратиться на горячую линию прокуратуры, если возникают вопросы по частичной мобилизации.

Ранее Краснов заявил, что Генпрокуратура РФ с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7. Он пояснил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



"Попросил сделать хоть что-то": мобилизованный рассказал, как получил повестку

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