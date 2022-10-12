Собянин рассказал об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

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Семьи граждан, призванных на службу в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, могут получить положенные им ежемесячные дополнительные выплаты в ускоренном режиме, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что столичные власти приняли решение о дополнительных выплатах мобилизованным москвичам в размере 50 тысяч рублей в месяц.

"Сегодня от них и членов их семей поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат", – отметил мэр.

По словам Собянина, для осуществления платежей правительству Москвы необходимы личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. В настоящее время вопрос передачи данных обсуждается с Минобороны РФ.

"Понятно, что этот процесс займет некоторое время, а многим семьям деньги нужны уже сегодня. Поэтому приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи", – пояснил Собянин.

Мэр пообещал максимально оперативно решить организационные вопросы и начать дополнительные выплаты мобилизованным гражданам.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

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