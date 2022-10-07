Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На временные мобилизационные пункты продолжают прибывать жители Москвы.

"Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала – будем защищать", – рассказал один из пришедших.

Другой сообщил, что имеет категорию "А" и не собирается избегать службы. По его словам, он уже получил повестку.

"Если скажут отправляться – буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на гражданке", – добавил молодой человек.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



"Родина позвала – будем защищать": призывник рассказал, ради чего пришел в военкомат

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