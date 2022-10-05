Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил меры поддержки семей подпавших под мобилизацию граждан.

"Призыв по мобилизации в вооруженные силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал", – написал он в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что для детей предусматриваются следующие меры поддержки:



внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года;

освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления;

первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й класс, а также освобождение от оплаты продленки;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1-го по 11-й класс;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей.

первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи;

предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи.

содействие в поиске работы;

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

оказание единовременной материальной помощи;

консультирование по юридическим вопросам;

оказание психологической помощи.

+7 (495) 870-44-44

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов предполагается:Следующие меры поддержки предусматриваются для супруг и детей трудоспособного возраста:Для всех членов семьи:Уточняется, что в Центр поддержки семей мобилизованных можно обратиться с понедельника ежедневно с 09:00 до 20:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, а также по номеру

"Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в столице спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Отмечалось, что в Москве был также открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77, куда можно обратиться с целью оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей

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