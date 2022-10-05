10:23Общество
Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил меры поддержки семей подпавших под мобилизацию граждан.
"Призыв по мобилизации в вооруженные силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал", – написал он в своем блоге.
Градоначальник уточнил, что для детей предусматриваются следующие меры поддержки:
- внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года;
- освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;
- внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;
- освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления;
- первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й класс, а также освобождение от оплаты продленки;
- предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1-го по 11-й класс;
- предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей.
Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов предполагается:
- первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи;
- предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи.
Следующие меры поддержки предусматриваются для супруг и детей трудоспособного возраста:
- содействие в поиске работы;
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Для всех членов семьи:
- содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;
- оказание единовременной материальной помощи;
- консультирование по юридическим вопросам;
- оказание психологической помощи.
Уточняется, что в Центр поддержки семей мобилизованных можно обратиться с понедельника ежедневно с 09:00 до 20:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, а также по номеру +7 (495) 870-44-44.
"Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", – подчеркнул мэр.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в столице спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.
Отмечалось, что в Москве был также открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77, куда можно обратиться с целью оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей
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