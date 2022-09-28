Собянин рассказал о создании в военкоматах групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Об этом градоначальник написал в своем личном блоге.

"<...> в понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва", – объявил мэр столицы.

Собянин также отметил, что в Москве был открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77, куда можно обратиться с целью оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам.

Мэр города подтвердил, что сотрудники московских военкоматов и городские службы провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных. Кроме того, проверке подверглись уже разосланные повестки – оценивалось их соответствие указу президента РФ о частичной мобилизации, а также приказам Минобороны страны.

В случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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