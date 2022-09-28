В ГД предложили аннулировать долги по кредитам мобилизованных

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Кредиты граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации, должно оплатить государство, считает зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин.
По его мнению, на солдат следует распространить военную ипотеку. Он утверждает, что подобное решение станет очень эффективным, благодаря ему собственность закрепится за человеком, ведь государство выплатит все средства. Кроме того, считает Делягин, если солдат утратит трудоспособность, власти также должны обеспечить ему выплаты.
"По-хорошему, конечно, государство должно просто сказать: вы служите родине – ваши кредиты обнуляются, с завтрашнего дня. Списываются. Вы никому ничего не должны, если у банка будут трудности, мы ему докинем ликвидности", – прокомментировал депутат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ранее сообщалось, что ГД в первом чтении приняла законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для подпавших под частичную мобилизацию граждан. Отмечается, что в случае гибели во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены.
Кроме того, в институте исследования проблем современной политики предложили освободить от штрафов за нарушения ПДД мобилизованных граждан. Там считают, что россияне могут не успеть в срок оплатить взыскания из-за подготовки к отправке на учебные сборы.
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