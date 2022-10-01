Собянин посетил временный пункт размещения мобилизованных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым посетил временный пункт размещения мобилизованных граждан. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в столице были открыты 20 резервных пунктов сбора. Он уточнил, что в них военные комиссии смогут в хороших условиях вести работу с призывниками, в частности, рассматривать жалобы.

Кроме того, отметил мэр, в рамках мобилизационных мероприятий в городе предоставляется транспорт для военных, чтобы прибыть в часть.

"В соответствии с поручением министра обороны, оказываем содействие по укреплению материальной базы. В частности, заботимся о бытовых условиях", – подчеркнул Собянин.

Он также сообщил, что в настоящее время в центре "Патриот" находятся призванные по мобилизации, которые еще не доехали до воинской части.

"Здесь развернули и уже передаем министерству обороны 2,5 тысячи мест. В "Авангарде" развернули около 3 тысяч мест", – рассказал мэр.

Собянин напомнил, что в Москве накануне заработал Центр поддержки родственников мобилизованных жителей столицы. Он расположен на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

"Там помогут в самых разных вопросах: устроить ребёнка в детсад или школу, получить соцподдержку, работу, бесплатную юридическую консультацию. Если надо, организуют уход за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44", – отметил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в столице спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Отмечалось, что в Москве был также открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77, куда можно обратиться с целью оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей

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