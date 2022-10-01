Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации – Шойгу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу.

"Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", – заявил глава Минобороны, который вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан в Подмосковье.

Также он сообщил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, также не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации.

Он пояснил, что в указ президента, согласно которому студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют, подготовлены дополнения, и уже 1 октября их внесут.

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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