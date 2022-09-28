Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Родные подпавших под частичную мобилизацию россиян могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и другую актуальную информацию. Граждане могут обратиться по телефонам:

8 (800) 100-77-07 ;

; 8 (495) 498-43-54 ;

; 8 (495) 498-34-46 .

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на всей территории России заработала горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации.



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