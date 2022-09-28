Адвокат рассказал, куда обращаться в случае незаконной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

О нарушениях при частичной мобилизации необходимо сообщать в приемную губернатора региона или прокуратуру, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

"Насколько я знаю, во всех регионах есть горячие линии губернатора. Можно жаловаться через соответствующие электронные приемные", – сообщил он в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, о незаконной мобилизации можно обратиться к журналистам, а также юристам. При этом эксперт предостерег от обращения в организации, которые предлагают помощь при уклонении.

"Перегибы на местах есть. Но они выявляются. Это происходит в основном после жалоб граждан", – подчеркнул Аграновский.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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