Более 1 000 операторов службы "122" принимают звонки по мобилизации в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более тысячи операторов службы "122" принимают звонки и отвечают на вопросы, которые касаются частичной мобилизации в Москве. Об этом сообщил руководитель управления по обеспечению работы общегородского контакт-центра департамента информационных технологий столицы Андрей Савицкий.

"Ежедневно городская служба "122", а также единая справочная служба правительства Москвы принимают несколько тысяч обращений от граждан по вопросам мобилизации. Круглосуточно более тысячи операторов отвечают гражданам на основные вопросы", – рассказал он.

Савицкий также отметил, что есть отдельная группа специалистов, которые отвечают на обращения тех, кто уже получил повестку, но у него еще остались вопросы.

"Они работают с 08:00 до 20:00, их задача – зафиксировать информацию от гражданина и передать в соответствующий военкомат для обработки", – добавил он.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на всей территории России заработала горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации.



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