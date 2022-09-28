Российских аспирантов и обладателей ученых степеней освободят от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В скором времени будут опубликованы документы, освобождающие аспирантов и обладателей ученых степеней от призыва в рамках мобилизации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу комитета ГД по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.

Депутат подчеркнул, что частичной мобилизации следует придать справедливый характер. По его словам, решение улучшит настроения среди призывников, а также их близких людей.

Помимо этого, 28 сентября в ГД обсудят законопроекты, которые станут гарантией академических прав студентов, аспирантов и преподавателей, которые решили добровольно оказывать помощь по решению задач в рамках СВО.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочка при частичной мобилизации будет распространяться на получающих первое высшее образование студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также получающих первое среднее профессиональное образование.

Президент России объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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