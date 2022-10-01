Военные освобождаются от налога на имущество физлиц в отношении ряда объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, иное помещение или сооружение, не используемое в предпринимательской деятельности.

Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида:

квартира или комната;

жилой дом;

помещение или сооружение;

гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Портал "Объясняем. РФ" рассказал, есть ли ограничения на передвижение при мобилизации

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