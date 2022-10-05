Заммэра Ракова перечислила темы обращений в центр поддержки семей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи обращаются в центр поддержки семей мобилизованных по вопросам устройства ребенка в ясли, детские сады и школы рядом с местом проживания, а также для решения юридических аспектов и по делам трудоустройства. Об этом Агентству "Москва" сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мэр сегодня подписал указ, которым утверждаются четкие меры поддержки семей мобилизованных москвичей. Их перечень мы сформировали, проанализировав работу центра на протяжении четырех дней. За это время к нам обратились уже 62 человека", – сообщила Ракова.

Она добавила, что все обращения москвичей рассматриваются в индивидуальном порядке. По вопросам устройства ребенка в ясли, детский сад и школу рядом с домом уже поступило 13 обращений.

Аналогичное количество запросов было получено центром по вопросам трудоустройства. Ракова сообщила, что многие женщины уже записались на собеседования и курсы переобучения.

Консультации по юридическим вопросам специалисты центра проводят в день обращения, добавила заммэра.

"Также семьи обращаются к нам по вопросам оформления доверенностей, за бесплатной продленкой для детей, за надомным обслуживанием для пожилых родственников", – рассказала Ракова.

Заммэра уточнила, что специалисты горячей линии центра обработали около 200 звонков от родственников мобилизованных.

Уточняется, что центр работает на базе учреждения "Моя карьера", который располагается по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1. Его можно посетить в период с 09:00 до 20:00.

Обратиться за консультацией родственники мобилизованных граждан могут по телефону горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 8 (495) 870-44-44.

Ранее россиянам рассказали, можно ли навестить мобилизованного в воинской части.

Уточняется, что навестить мобилизованного можно. Однако для этого потребуется разрешение командира военной части.

Кроме того, с разрешения командира мобилизованные граждане могут созваниваться со своими родственниками во время службы. Сообщалось, что призывникам можно брать с собой в военную часть обычные кнопочные телефоны.

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