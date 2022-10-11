Россиянам объяснили, может ли работник военкомата заполнить повестку на улице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Повестка о призыве на службу в рамках частичной мобилизации должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Таким образом, сотрудник полиции или военкомата не может заполнить повестку на улице от руки и вручить ее гражданину.

Кроме того, россиянам пояснили, что повестку может получить IT-специалист даже после подачи заявки на отсрочку на портале госуслуг. Сам факт подачи этой заявки не предусматривает автоматическую отсрочку.

"При вручении повестки гражданин должен явиться в военкомат в дату и время, указанные в повестке, и сообщить о поданной заявке на отсрочку от призыва", – говорится в сообщении.

На портале пояснили, что повестку могут вручить только лично в руки. Работник не может поставить подпись дистанционно по системе электронного документооборота.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



"Попросил сделать хоть что-то": мобилизованный рассказал, как получил повестку

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