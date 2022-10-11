В ГД внесли проект об освобождении от призыва родственников погибшего мобилизованного

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект об освобождении от призыва на службу граждан, чей близкий родственник, с которыми они вместе жили, погиб после мобилизации. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Законопроект также предлагает предоставить право на досрочное увольнение со службы тем мобилизованным, чей близкий родственник погиб во время исполнения военной службы.

При этом близкими родственниками предлагается считать супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев или сестер, дедушек, бабушек, внуков. Факт совместного проживания планируют устанавливать по регистрации по месту жительства на 21 сентября 2022 года.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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