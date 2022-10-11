Эксперт объяснила, как разговаривать с детьми о мобилизации

Дети всегда должны ощущать себя в безопасности, поэтому рассказывать ребенку о мобилизации родителя следует без лишних эмоций, утверждает семейный психолог Кира Макарова.

Когда кому-то из членов семьи приходит повестка, то становится сложно сохранить спокойную обстановку, считает эксперт. По ее словам, в этот момент родственники должны дать ребенку чувство безопасности и защиты.

"Все зависит от самой семьи, насколько взрослые сами справляются с этой ситуацией. Если в большинстве случаев взрослые сами находятся в шоке, то ребенок должен быть максимально огражден от обсуждения ситуации. Здесь важно держаться спокойно взрослым, насколько это возможно", – отметила Макарова в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт подчеркнула, что родители не должны посвящать детей в подробности, которые могут оказать негативное влияние на психику ребенка. Она утверждает, что детям следует дать понять и рассказать, что они всегда под защитой и охраной.

"Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то не бойтесь и не стесняйтесь обратиться в службу экстренной психологической помощи", – заключила Макарова.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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