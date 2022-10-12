Генпрокурор РФ заявил, что надзор за частичной мобилизацией организован в режиме 24/7

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Генпрокуратура России с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

Он пояснил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.

По словам Краснова, на пунктах сбора и в воинских частях они осуществляют прием граждан, проверяют соответствие военно-учетных специальностей, разъясняют положения законодательства о социальных правах и гарантиях на период мобилизации.

Кроме того, во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам ее проведения.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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