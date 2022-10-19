Более 9,5 тыс многодетных отцов вернули из воинских частей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 9,5 тысячи многодетных отцов (имеющих трех и более детей) были отозваны из воинских частей в связи с отменой решений об их мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что указанный вопрос обсудили с Минобороны России. Решение об отзыве многодетных отцов стало единогласным, сообщил Володин.

"Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба", – отметил он.

Володин напомнил, что отсрочку от частичной мобилизации в России могут получить временно признанные негодными к военной службе, опекуны или попечители несовершеннолетних родных братьев или сестер, женщины, имеющие одного ребенка и более, а также граждане, подпадающие под другие категории списка, утвержденного оборонным ведомством России.

Политик подчеркнул, что контроль за процессом призыва граждан будет осуществляться депутатами Госдумы.

Ранее в Минцифры России назвали процент отказов в отсрочке в рамках частичной мобилизации для специалистов IT-компаний. По данным ведомства, среди всех отправленных обращений отказ получили только 0,5% заявлений. Граждане, которым отказали в отсрочке, могут ознакомиться с текстом ответного письма на портале "Госуслуги".

Во вторник, 17 октября, в Москве и Подмосковье заявили о выполнении плана по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в России. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнили, что со дня объявления о завершении призыва все повестки утрачивают свои силу.



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