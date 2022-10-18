В Минцифры РФ назвали процент отказов в отсрочке от частичной мобилизации IT-специалистам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) в своем телеграм-канале назвало процент IT-специалистов и сотрудников телеком-компаний, получивших отказ в отсрочке от частичной мобилизации.

По данным ведомства, процент отказов составил не более 0,5% от общего числа отправленных обращений.

Граждан, которые получили отказ, уведомили через госуслуги. Отмечается, что частыми причинами отказа в отсрочке стали специальность, отсутствующая в списке, утвержденном ведомством, а также должность, не имеющая отношения к критически важным для деятельности компании функциям.

До этого Минцифры запустило на госуслугах сервис, благодаря которому граждане могут проверить наличие аккредитации у IT-компании. Для проверки компании пользователю понадобится ИНН или название предприятия.

В понедельник, 17 октября, Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве. По словам мэра, план по частичной мобилизации в Москве был полностью выполнен. Собянин подчеркнул, что со дня объявления повестки утрачивают силу.

Позже о завершении частичной мобилизации сообщили в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как отметил губернатор, граждане, имеющие повестки, могут не приходить в военкомат.

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