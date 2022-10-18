Госдума одобрила законопроект о кредитных каникулах для МСП при мобилизации владельца

Фото: Агентство "Москва"

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий возможность кредитных каникул для юридически лиц – предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом сообщает ТАСС.

Действие законопроекта распространяется на займы, оформленные заявителем (призванным на военную службу) до начала частичной мобилизации в России.

Как следует из пояснительной записки к документу, подобное решение обусловлено возможной блокировкой деятельности предприятий малого и среднего бизнеса при наличии одного исполнительного лица, который и оказался призванным по частичной мобилизации.

По данным документа, в настоящее время в России имеется 797 тысяч МСП, единственными владельцами которых являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это 35% от общего числа предприятий подобного типа в стране.

До этого замглавы Минтруда России Ольга Баталина сообщила, что в ведомстве разрабатывается законопроект, направленный на закрепление возможности для мобилизованных оставаться владельцами бизнеса после призыва. Отмечалось, что нанятые призванным работодателем специалисты смогут заключить трудовые отношения с другим начальником.

Ранее министерство финансов России выступило с предложением отсрочить налоговые платежи для мобилизованных на время их службы в Вооруженных силах страны. Проект о налоговых каникулах был отправлен на рассмотрение в правительство России.

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