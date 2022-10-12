В ГД внесут законопроект о выдаче жилья без очереди мобилизованным, получившим увечья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом газете "Известия" председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

По словам парламентария, предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся – например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы.

В свою очередь, в Минобороны изданию сообщили, что изучат законопроект, когда его внесут в Госдуму и направят в профильный комитет.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!