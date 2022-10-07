Банки рассказали о возможных проблемах с кредитными каникулами для мобилизованных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Предоставление кредитных каникул мобилизованным может стать проблемой для банков из-за трудности с подтверждением статуса призванного. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на президента Национального совета финансового рынка Андрея Емелина.

По его словам, эта информация, скорее всего, будет закрытой и никто не будет предоставлять ее в открытом режиме.

"А режим индивидуальных запросов в Минобороны и военкоматы по каждому заемщику очень трудоемкий, особенно если речь идет о крупном банке", – указал глава НСФР.

Емелин пояснил, что в законе недостаточно конкретно прописан вопрос подтверждения статуса мобилизованных. Согласно документу, заемщик может подтвердить статус мобилизованного до конца льготного периода. Глава НСФР добавил, что призванные вряд ли будут доносить до банка информацию, так как им будет не до этого.

"Банки будут предоставлять каникулы по умолчанию по обращению заемщика, параллельно пытаясь установить его статус. В законопроекте говорится, что заемщик может принести документы, или банк запросить Минобороны и военкоматы. Сейчас совершенно непонятно, как эта информация от военных структур будет направляться в банки", – объяснил Емелин.

По его мнению, самым простым способом решения этого вопроса может быть создание автоматизированной системы, в которой будут содержаться данные Минобороны и базы портала госуслуг. В этом случае, уточнил Емелин, система должна предоставлять банкам односложный ответ на запрос о статусе мобилизованного.

Однако у Минобороны нет ИНН или СНИЛС призывников, поэтому возникают вопросы с идентификацией однофамильцев.

"Мы намерены направить соответствующие запросы в Центробанк и Минобороны, чтобы прояснить проблему. Если в Минобороны скажут, что информация полностью закрытая, нужно будет идти к законодателям. И решать с ними, как банки должны действовать", – заключил Емелин.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам призванных в рамках частичной мобилизации, участникам СВО на Украине и членам их семей. Мера позволит предоставить заемщику льготный период. В это время получивший кредит гражданин может приостановить исполнение своих денежных обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать период военной службы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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