Первое уголовное дело об отклонении от военной службы отменено – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Прокуратура приняла решение отменить уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации в отношении жителя Пензенской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ "Уклонение от призыва на военную службу" при отсутствии законных оснований, которое завели против жителя Пензенской области", – отметил он.

Ранее стало известно, что сотрудники СК РФ возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации в отношении жителя Пензенской области.

По данным следствия, мужчина 1990 года рождения не явился в военкомат 26 сентября по ранее выписанной ему повестке о призыве.

В ведомстве сообщили, что подлежащий частичной мобилизации мужчина был уведомлен 23 сентября о необходимости посетить администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района.



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