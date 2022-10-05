Первое уголовное дело об отклонении от военной службы возбудили в Пензе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сотрудники СК РФ возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации в отношении жителя Пензенской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

По данным следствия, мужчина 1990 года рождения не явился в военкомат 26 сентября по ранее выписанной ему повестке о призыве. В ведомстве сообщили, что подлежащий частичной мобилизации мужчина был уведомлен 23 сентября о необходимости посетить администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района.

"Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился", – сообщили в СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ ("Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований").

Отмечается, что ранее о возбуждении уголовных дел по указанной статье не сообщалось.

Ранее юрист Андрей Конышев рассказал, что за неявку по повестке в установленные время и место без уважительной причины предусмотрено предупреждение или наказание в виде штрафа от 500 до 3 тысяч рублей. К уважительным причинам, по словам эксперта, относятся смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат.

Кроме того, согласно действующему законодательству, за уклонение от военной службы гражданину грозит лишение свободы на срок до двух лет. При этом Совфед России одобрил закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!