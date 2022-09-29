Юрист рассказала, что грозит за неявку по повестке военкомата

В России начали разыскивать уклонистов от частичной мобилизации. О проведении таких мероприятий официально сообщили в Новосибирской области. Разбираемся, каким образом это происходит, а также что грозит гражданам за уклонение от призыва.



Кого могут начать разыскивать?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, что в регионе начали разыскивать граждан, которые уклоняются от призыва в рамках частичной мобилизации. С его слов, фиксируется много случаев, когда призывников не удается найти, поскольку они проживают не по месту прописки.

"Это в том числе обусловлено тем, что граждане плохо читают свои обязанности, которыми им предписано извещать военкомат при смене места жительства", – отметил он.





Евгений Кудрявцев военный комиссар Новосибирской области Поэтому сейчас они могут подпасть под категорию разыскиваемых граждан.

Кудрявцев также объяснил порядок розыска таких россиян. Он напомнил, что оповещение призывника предполагается по месту жительства или работы. Сначала его местоположение пытается установить сотрудник военкомата или иное уполномоченное лицо. "Если не получается, могут прийти еще раз. Если не получается, тогда составляются определенные списки и передаются в полицию. Там тоже есть свои критерии", – говорит он.

Военный комиссар Новосибирской области уточнил, что полицейские ищут человека не только по месту жительства, но и по базам данных.





Евгений Кудрявцев военный комиссар Новосибирской области Если есть подозрения на злостное уклонение, могут и в следственные органы передать документы.

Кудрявцев добавил, что только решением суда гражданина могут признать уклонистом. Причем в каждом конкретном случае будут отдельно разбираться, выясняя мотивы человека. "Может быть, это было непреднамеренно и человек находится в тайге в какой-то командировке", – сказал он.



Что грозит за неявку?

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Гражданин обязан явиться в военкомат в рамках частичной мобилизации, если ему вручили повестку, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, за уклонение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Решение примет суд в зависимости от обстоятельств и мотивов призывника, уточнила эксперт.

Например, если человеку вручили повестку в военкомат просто для уточнения данных, то за уклонение от нее без уважительной причины может грозить наказание по статье 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету", говорит Спиридонова. По ней предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

Если призывнику вручили повестку на военные сборы, а он стал злостно уклоняться и длительное время не приходить в военкомат без законных оснований, ему может грозить уголовное дело по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"), продолжает юрист. По ней предполагаются следующие наказания:

штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 18 месяцев;

принудительные работы на срок до двух лет;

арест на срок до полугода;

лишение свободы на срок до двух лет.

от двух до 10 суток : арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной воинской части на срок до года;

: арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной воинской части на срок до года; от 10 суток до месяца : ограничение по военной службе до двух лет или содержание в воинской дисциплинарной части до двух лет, или лишение свободы до трех лет;

: ограничение по военной службе до двух лет или содержание в воинской дисциплинарной части до двух лет, или лишение свободы до трех лет; свыше месяца : лишение свободы на срок до пяти лет.

Наказание может оказаться более суровым, если гражданин начнет уклоняться от призыва после того, как посетит военкомат, пройдет медицинскую комиссию и будет зачислен в ряды вооруженных сил, добавила специалист. В этом случае уклонисту грозит уголовное дело по статье 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы"), подчеркнула Спиридонова. Суровость наказания зависит от продолжительности неявки:Согласно статье, наказания становятся более суровыми в период мобилизации или военного положения. При неявке от двух до 10 суток – лишение свободы на срок до пяти лет. От 10 суток до месяца – лишение свободы на срок до семи лет. Свыше месяца – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.