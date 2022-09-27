Россиянам рассказали, какие специалисты могут получить отсрочку от призыва

В Минцифры РФ опубликовали список специальностей в сфере IT и связи, обладатели которых могут претендовать на освобождение от частичной мобилизации. В перечень включено практически 200 позиций. Рассказываем подробности, а также разбираемся, какие документы необходимо заполнить, чтобы получить право на отсрочку.
Математики и лингвисты
Перечень, опубликованный Минцифры, содержит 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые были утверждены Минобрнауки в 2013 году и ранее.
В их числе – математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, криптография, машиностроение, лингвистика, авиастроение, психология. С подробным списком можно ознакомиться на сайте Минцифры.
Однако отсрочка распространяется только на работников компаний, осуществляющих критически важные функции, подчеркнули в ведомстве.
В Минцифры добавили, что список составлен на основе предложений отраслевых компаний и ассоциаций. Ранее в ведомстве рассказали, что сотрудники аккредитованных организаций в сфере IT и связи должны не только иметь высшее образование, но также работать полный день, чтобы претендовать на отсрочку.
Как оформить заявление?
В Минцифры объяснили, какие документы необходимо заполнить сотрудникам сферы IT и связи, чтобы получить отсрочку от частичной мобилизации. Для этого 27 сентября на госуслугах запускается сервис по сбору сведений о работниках аккредитованных компаний.
Они должны самостоятельно заполнить заявление, а также приложить к нему форму, которая подтверждает компетенции сотрудника. Образец документа опубликован в телеграм-канале Минцифры.
В ведомстве уточнили, что форма заполняется кадровой службой компании. Прежде чем прикреплять ее к заявлению, необходимо получить электронную подпись гендиректора организации.
То есть к заявлению на госуслугах должно быть приложено два файла – заполненная форма и электронная подпись руководителя.
В Минцифры добавили, что документы принимаются только через госуслуги, а не напрямую в ведомство. Кроме того, сотрудник должен убедиться, что форма подписана гендиректором компании. В противном случае он получит однозначный отказ. Принятые данные направят в Минобороны.