Россиянам рассказали, какие специалисты могут получить отсрочку от призыва

В Минцифры РФ опубликовали список специальностей в сфере IT и связи, обладатели которых могут претендовать на освобождение от частичной мобилизации. В перечень включено практически 200 позиций. Рассказываем подробности, а также разбираемся, какие документы необходимо заполнить, чтобы получить право на отсрочку.



Математики и лингвисты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перечень, опубликованный Минцифры, содержит 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые были утверждены Минобрнауки в 2013 году и ранее.

В их числе – математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, криптография, машиностроение, лингвистика, авиастроение, психология. С подробным списком можно ознакомиться на сайте Минцифры.

Однако отсрочка распространяется только на работников компаний, осуществляющих критически важные функции, подчеркнули в ведомстве.





из сообщения в телеграм-канале Минцифры РФ Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

В Минцифры добавили, что список составлен на основе предложений отраслевых компаний и ассоциаций. Ранее в ведомстве рассказали, что сотрудники аккредитованных организаций в сфере IT и связи должны не только иметь высшее образование, но также работать полный день, чтобы претендовать на отсрочку.



Как оформить заявление?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минцифры объяснили, какие документы необходимо заполнить сотрудникам сферы IT и связи, чтобы получить отсрочку от частичной мобилизации. Для этого 27 сентября на госуслугах запускается сервис по сбору сведений о работниках аккредитованных компаний.

Они должны самостоятельно заполнить заявление, а также приложить к нему форму, которая подтверждает компетенции сотрудника. Образец документа опубликован в телеграм-канале Минцифры.

В ведомстве уточнили, что форма заполняется кадровой службой компании. Прежде чем прикреплять ее к заявлению, необходимо получить электронную подпись гендиректора организации.

То есть к заявлению на госуслугах должно быть приложено два файла – заполненная форма и электронная подпись руководителя.





из сообщения в телеграм-канале Минцифры РФ Форму нужно получить до подачи заявления. Предлагаем не ждать запуска сервиса и уже сейчас начать заполнять эту форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

В Минцифры добавили, что документы принимаются только через госуслуги, а не напрямую в ведомство. Кроме того, сотрудник должен убедиться, что форма подписана гендиректором компании. В противном случае он получит однозначный отказ. Принятые данные направят в Минобороны.