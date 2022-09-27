Минтранс РФ попросил отсрочить частичную мобилизацию для авиаторов

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Минтранс России попросил Минобороны добавить в перечень работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, пилотов и инженеров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.

"Обращение министра транспорта к (главе Минобороны Сергею. – Прим. ред.) Шойгу о брони для ключевых специалистов гражданской авиации действительно было направлено", – рассказал один из собеседников издания.

Как отметил другой источник газеты, Минобороны уже согласилось на эту отсрочку. Организациям гражданской авиации (ГА) поручено подготовить перечни профессий и списки сотрудников, не подлежащих призыву по частичной мобилизации.

В материале говорится, что отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты.

Ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

В список вошли IТ-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза, оптотехника, самолето- и вертолетостроение, кораблестроение, пиар, геология, металлургия, графика, управление персоналом и другие.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

